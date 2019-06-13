Путин поручил правительству внести проект стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта до 30 июня

13.06.19 18:11

© РИА Новости. Алексей Никольский

13 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести в установленном порядке проект Национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ.

Поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

Кроме того, согласно документу, правительству необходимо утвердить федеральный проект, направленный на реализацию Национальной стратегии, в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Кабинету министров также следует заключить соглашения о намерениях с госкорпорациями и компаниями с госучастием, в том числе Росатомом, Сбербанком, Ростехом, РЖД и Ростелекомом, для развития "отдельных высокотехнологичных направлений".

Также глава государства поручил кабинету министров совместно с правительством Москвы и Сбербанком до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в столице территории с экспериментальным правовым режимом и условиями для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта.

При необходимости федеральному и московскому правительствам, а также Сбербанку предлагается представить предложения по соответствующему изменению законодательства.