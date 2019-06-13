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13.06.19 18:11
Путин поручил правительству внести проект стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта до 30 июня
Поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.
Кроме того, согласно документу, правительству необходимо утвердить федеральный проект, направленный на реализацию Национальной стратегии, в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".
Кабинету министров также следует заключить соглашения о намерениях с госкорпорациями и компаниями с госучастием, в том числе Росатомом, Сбербанком, Ростехом, РЖД и Ростелекомом, для развития "отдельных высокотехнологичных направлений".
Также глава государства поручил кабинету министров совместно с правительством Москвы и Сбербанком до 30 ноября рассмотреть вопрос о создании в столице территории с экспериментальным правовым режимом и условиями для разработки и внедрения технологий в области искусственного интеллекта.
При необходимости федеральному и московскому правительствам, а также Сбербанку предлагается представить предложения по соответствующему изменению законодательства.
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