Одна из компаний намерена через неделю выпустить четырех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье

14.06.19 06:19

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 июня. Interfax-Russia.ru - Компании, отловившие животных, планировали выпустить четырех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, но отложили его на неделю.

"Вчера был запланирован выпуск четырех косаток, но он был отложен на неделю", - сообщил в ходе судебного заседания адвокат ООО "Океанариум ДВ", одной из компаний, отловившей и содержащей косаток и белух в "китовой тюрьме".

При этом адвокат не пояснил, где планировалось выпустить животных и почему выпуск был отложен.

В свою очередь в пресс-службе компаний-отловщиков от комментариев воздержались.