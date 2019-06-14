Глава Якутии назначил нового министра по развитию Арктики

14.06.19 06:28

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Назначен новый министр по развитию Арктики после того как эту должность недавно покинул по собственному желанию Александр Саввинов, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Twitter.

"Министром по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) назначен Владимир Николаевич Черноградский", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2018 года глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об образовании министерства по развитию Арктики и делам народов Севера. Министром был назначен Александр Саввинов, проигравший на выборах мэра.

11 июня Александр Саввинов был освобожден от должности министра по развитию Арктики. На встрече с редакторами местных и федеральных СМИ Айсен Николаев отмечал, что у министра есть проблемы со здоровьем.