Глава кузбасских Мысков, где произошел оползень, покинул свой пост - власти

14.06.19 07:27

© РИА Новости. Антон Денисов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Администрация Кемеровской области подтвердила информацию об уходе с поста главы Мысковского городского округа Дмитрия Иванова.

"Глава Мысковского городского округа Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию", - говорится в релизе пресс-службы администрации Кузбасса в пятницу.

Накануне знакомый с ситуацией источник сообщал агентству "Интерфакс-Сибирь", что после встречи с губернатором Сергеем Цивилевым по ситуации из-за схода оползня, Иванов написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В пресс-службе администрации региона агентству сообщали, в ходе встречи с Ивановым, который был приглашен в обладминистрацию для разбора ЧС на разрезе "Кийзасский", губернатор заявил, что в вопросах экологических интересов жителей региона будут приниматься жесткие решения, в том числе и кадровые.

Также сообщалось, что в прошлом году в Мысках уже возникала экологическая проблема в связи с перевозкой угля и сбросов отходов в воду.