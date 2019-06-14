Строители Крымского моста сомкнули рельсы на первом пути

14.06.19 08:23

Фото инфоцентра "Крымский мост"

14 июня. Interfax-Russia.ru - Строители завершили укладку шпал и рельсов на первом пути железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщил информационный центр "Крымский мост".

"Пройден еще один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей", - сказал председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг, которого цитирует инфоцентр.

По его словам, работы ведутся "с небольшим заделом".

Путь прокладывался с двух берегов. Для создания колеи длиной 19 км было уложено 2,5 тыс. тонн рельсов и 38 тыс. штук железобетонных шпал. Этот путь строители будут использовать как технологический.

"По нему мы будем перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги через Керченский пролив и подходов к ней со стороны Крыма. В первую очередь, это рельсошпальная решетка и щебень", - сказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Одновременно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это два пути по 18 км, которые свяжут мост с железнодорожной сетью полуострова. На данный момент готово 16 из 36 км, отмечается в сообщении.

Со стороны Тамани строители ведут к мосту двухпутный участок длиной 40 км. Верхнее строение пути полностью готово.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.