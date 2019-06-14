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Путин выступит на заседании Совета глав государств-членов ШОС

© РИА Новости. Сергей Гунеев
14 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке.

Помощник президента Юрий Ушаков накануне поездки Путина рассказал журналистам о повестке предстоящего саммита.

Президент РФ выступит на заседании совета как в узком, так и в расширенном составах.

В своей речи Путин обратит внимание "на необходимость дальнейшего повышения вклада ШОС в формирование глобального мироустройства при центральной роли ООН, расширении взаимодействия ШОС как с Организацией Объединенных Наций, так и с другими международными структурами, прежде всего, по вопросам организации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом".

"Естественно, президент изложит наши подходы по урегулированию в Сирии, выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС - Афганистан, и, конечно, будет затронута ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.

Помощник президента России отметил, что на заседании в узком составе будут присутствовать все лидеры стран ШОС, генсек этой организации и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры.

Участники встречи, отметил Ушаков, обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в поддержании безопасности в регионе, в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также обсудят перспективы развития гуманитарного сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке.

На заседании в расширенном составе к участникам саммита присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей ШОС - Афганистана, Белоруссии и Монголии, а также руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генсека ООН, руководитель исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и глава коллегии Евразийской экономической комиссии.

Ушаков сообщил, что президент РФ на этом заседании "сделает акцент на приоритетах российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах".

Москва предлагает сосредоточить работу на повышении роли ШОС в международных делах, на формировании широкого регионального партнерства. "Также внимание будет уделено экономической координации в сферах инновации, транспортной логистики, инфраструктуры, коммуникаций и так далее. Наш президент выскажется в пользу расширения межпарламентского, межрегионального сотрудничества в рамках организации и выскажется за более тесное сотрудничество с ними", - сказал помощник президента РФ.

Кроме того, Путин затронет вопрос о совместных масштабных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне. "Будут устно переданы соответствующие приглашения главам государств принять участие в 2020 году в торжествах в Москве", - добавил Ушаков.

По словам помощника президента, основные итоги саммита будут зафиксированы в Бишкекской декларации, где будут отражены общие подходы стран ШОС по вопросам дальнейшего расширения организации и будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам.

Кроме того, по итогам саммита планируется подписать большой пакет документов. В частности, к подписанию готовится межправсоглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта дальнейших действий контактной группы ШОС-Афганистан, меморандум о взаимопонимании с Всемирной туристской организацией, а также меморандум о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и Продовольственной сельскохозяйственной организацией ООН.

Ушаков отметил, что Путин на саммите также воспользуется возможностью пригласить еще раз всех участников приехать в Челябинск на следующий саммит ШОС 22-23 июля 2020 года.

Глава государства "на полях" саммита также планирует провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Будет важная с точки зрения нынешней ситуации встреча с президентом Ирана Рухани", - сказал ранее помощник президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что в ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, а также укрепление торгово-экономических связей и наращивание культурно-гуманитарных обменов.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, Ушаков обратил внимание на то, что ведущие российские нефтегазовые компании - "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "ЛУКОИЛ", "Зарубежнефть", "Татнефть" - прорабатывают возможность освоения крупных месторождений в Иране.

В пятницу президент также примет участие в ставшей уже традиционной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Это пятая встреча в таком формате, первый раз лидеры РФ, КНР и Монголии провели такую встречу в 2014 году на саммите ШОС в Душанбе.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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