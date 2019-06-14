Завод по переработке твердых отходов будет создан на площадке ТОР "Хабаровск"

14.06.19 08:43

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 июня. Interfax-Russia.ru - ООО "Хабэкоград" планирует инвестировать 125 млн рублей в создание мусороперегрузочного производства на базе переработки твердых отходов (ТБО) на площадке "Ракитное" территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба АО "Корпорация развития Дальнего Востока", корпорация и инвестор подписали соответствующее соглашение.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года, предполагается создать 41 рабочее место.

"Проект резидента нацелен на улучшение экологической ситуации в пригороде Хабаровска. ООО "Хабэкоград" намерено развить систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, снизить захламление территории, а также наладить линию по переработке таких видов вторичного сырья, как текстиль и древесные отходы", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Хабэкоград" зарегистрировано в октябре 2018 года в с.Ильинка (ТОР "Хабаровск"). Учредителем компании является ее гендиректор Анатолий Кирсанов.

ТОР "Хабаровск" создана постановлением правительства РФ от 25 июня 2015 года. Специализация территории - промышленное производство, металлургия и логистика. К настоящему времени резиденты ТОР уже осуществили инвестиции на сумму более 8,8 млрд рублей, создали 567 рабочих мест.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.