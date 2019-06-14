Суд во Владивостоке оштрафовал компанию ООО "Океанариум ДВ" на 56 млн рублей за отлов косаток

14.06.19 08:46

Фото "Интерфакса"

14 июня. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал на 56,4 млн руб. компанию ООО "Океанариум ДВ", отловившую и содержащую косаток и белух из "китовой тюрьмы".

"ООО "Океанариум ДВ" признать виновным и назначить штраф 56,429 миллиона рублей", - сообщила судья Ольга Ясинская.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Комментариев о том, намерены ли стороны обжаловать решение, агентству пока получить не удалось.

ООО "Океанариум ДВ" признана виновной по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Установлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. Среди них: незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушения процедур вылова и другие нарушения.

Компания в ходе судебного заседания вину свою не признавала и просила суд прекратить дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

Как сообщалось, 7 июня по аналогичному делу Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновной в нарушении правил рыболовства и оштрафовал почти на 30 млн рублей ООО "Белый кит", одну из компаний-отловщиков косаток и белух из "китовой тюрьмы".

Также во Фрунзенском районном суде слушаются аналогичные дела в отношении еще двух компаний-отловщиков - ООО "Афалина" и ООО "Сочинский дельфинарий".

Южно-Сахалинский городской суд 31 мая вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году Росрыболовством незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных и выпустить их, экологи опротестовали решение в этой части.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в "китовую тюрьму" водят детские экскурсии, а программа реадаптации не ведется.