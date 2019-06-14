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Число кандидатов в депутаты Мосгордумы превысило 150

© РИА Новости. Алексей Куденко
14 июня. Interfax-Russia.ru - За первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями, по данным на вечер 13 июня, кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись 155 человек, сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме в пятницу.

"Всем 155 кандидатам для регистрации понадобится сбор подписей, так как они идут в качестве самовыдвиженцев, либо выдвинуты непарламентскими партиями - "Яблоко" (15 кандидатов), "Коммунисты России" (17 кандидатов) и "Гражданская сила" (1 кандидат)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди кандидатов 14 действующих депутатов Мосгордумы от фракции "Единая Россия" и объединения "Моя Москва", работники бюджетной сферы, представители бизнеса, пенсионеры, безработные, журналисты и другие. У нескольких кандидатов в документах указаны сведения об имевшихся судимостях.

Одним из первых в 12-м избирательном округе документы на самовыдвижение кандидатом подал действующий спикер столичного парламента "единоросс" Алексей Шапошников. В этом же округе позже документы в избирком подал скандально известный музыкант Сергей "Паук" Троицкий, неоднократно участвовавший в выборах разного уровня в различных регионах России.

Среди выдвинутых есть множество муниципальных депутатов, в том числе главы муниципальных образований. Так, например, в 44-м округе выдвинулись глава муниципального образования Таганский Илья Свиридов и района Якиманка Андрей Морев. В 37-м округе среди кандидатов выдвинутая "Яблоком" глава Гагаринского муниципалитета Елена Русакова. В настоящее время депутатом от этого округа является коммунист, народный артист РСФСР Николай Губенко, объявивший, что больше не намерен избираться в Мосгордуму.

Вместе с главой муниципального округа Красносельский Ильей Яшиным в 45-м округе выдвигается проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара и еще пять кандидатов.

В 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), помимо юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, документы на выдвижение кандидатами в депутаты подали экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер, адвокат и безработный.

Недавно уволившийся журналист отдела политики газеты "Коммерсант" Виктор Хамраев выдвинут партией "Яблоко" по 13-му округу, где среди прочих кандидатов - директор ПКиО "Бабушкинский" Игорь Бускин. Уполномоченный по правам ребенка в Москве, кандидат от "Яблока" Евгений Бунимович в 6-м округе будет соперничать с самовыдвиженцем, ректором Московского государственного университета пищевых производств Михаилом Балыхиным.

Выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей в их поддержку (в среднем около 5 тыс.) возможны не позднее 5 июля.

Документы на регистрацию, включая подписные листы, кандидаты могут подать не позднее 18:00 6 июля. Подписи не нужны кандидатам от партий "Единая Россия", ЛПДР, КПРФ и "Справедливая Россия". Однако, как сообщил ранее "Интерфаксу" первый замсекретаря московского городского отделения "Единой России" Олег Смолкин, все партийные кандидаты идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Вместе с тем, отметили в Мосгоризбиркоме, в ряде избирательных округов официально пока не выдвинулось ни одного кандидата.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

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