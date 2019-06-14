Хакасия проведет комплексную экологическую экспертизу угольных предприятий региона

14.06.19 09:08

© РИА Новости. Стрингер

14 июня. Interfax-Russia.ru - Хакасия намерена получить экономическую оценку ущерба от работы угледобывающих предприятий региона, для чего планирует провести комплексную экологическую экспертизу деятельности всего сектора.

По данным правительства республики, в последние годы промышленность Хакасии развивается за счет стремительного роста угледобычи, объемы которой с 2009 года выросли в 2 раза. Однако с ростом промышленности, растет и техногенная нагрузка на природные экологические системы, отмечается в сообщении.

"Все мы видим, что угольные предприятия наносят ущерб и воздуху, и водным ресурсам, и автомобильным дорогам. Есть ряд нареканий со стороны надзорных органов. С точки зрения налогообложения у правительства тоже есть вопросы, поскольку объемы выплачиваемых налогов должны быть больше", - заявил глава республики Валентин Коновалов на рабочей встрече с руководителями угольных предприятий Хакасии.

Также глава отметил, что угольные предприятия должны слышать общественность и правительство, а экологические, социальные и экономические вопросы - решать в конструктивном ключе.

Во время встречи с представителями отрасли Коновалов предложил расширить межведомственную комиссию по стабилизации экологической обстановки в Хакасии: включить в нее всех заинтересованных лиц, в том числе руководителей угольных предприятий, представителей надзорных органов и общественных организаций.