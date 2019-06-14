Глава Волгоградской области Бочаров подал документы для участия в губернаторских выборах

14.06.19 09:09

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу подал в региональную избирательную комиссию пакет документов, необходимых для выдвижения в качестве кандидата на выборах губернатора, сообщает пресс-служба облизбиркома.

"Сегодня утром в избирательную комиссию поступили документа от первого претендента в губернаторы. Их подал Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.

Ранее, 5 июня, Бочаров на рабочей встрече с активом области озвучил свои намерения об участии в выборах. 13 июня волгоградское региональное отделение "Единой России" на партийной конференции поддержало это решение.

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на 8 сентября. Также в этот день состоятся выборы депутатов регионального законодательного собрания, глав 220 сельских и городских поселений, более чем 300 советов, дум и собраний в селах и городских округах.