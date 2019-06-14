Две сотни псковских десантников направились в Сербию для участия в международных учениях "Славянское братство-2019"

14.06.19 09:26

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие Псковской десантно-штурмовой дивизии со штатной техникой отправились в Сербию, где примут участие в совместном сербско-белорусско-российском учении "Славянское братство-2019", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе учения десантники трех стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В четверг на аэродроме "Кресты" под Псковом проведена погрузка личного состава и военной техники в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. Для проведения учения будет задействовано более 50 единиц колесной и гусеничной военной техники и самолеты Ил-76МД, информирует Минобороны.

Согласно сообщению, в учении, которое пройдет с 14 по 27 июня, примут участие порядка 600 военнослужащих: от ВДВ России - около 200 десантников, от вооруженных сил Сербии - около 300 человек, от Белоруссии - до 60 военнослужащих.