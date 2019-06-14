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14.06.19 09:30
Шаманский обряд открыл этнокультурный фестиваль на берегу Байкала
"Традиционно первым мероприятием Ердынских игр стал шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган "Дэлхэй дайдын мургэл". Посвященные жрецы - белые шаманы - и старейшины родов 13 июня провели молебен, сделали поклонение и жертвоприношение духам и хозяевам священной горы Ерд и скалы Айя", - говорится в сообщении.
В этом году фестиваль собрал более 600 участников - представителей Бурятии, Якутии, Забайкальского края, Иркутской области, а также Монголии.
Культурная и спортивная части Ердынских игр проходят 14 и 15 июня. В культурной программе - фестиваль этнического костюма "Нити времени", конкурс "Красавица Ердынских игр", выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества.
"Самым массовым мероприятием традиционно станет фестиваль кругового танца евразийских народов, в нем примут участие более 30 творческих коллективов", - отмечается в сообщении.
Спортивная программа включает соревнования по национальным видам спорта. Это стрельба из традиционного лука, перетягивание палки, переноска камня, бурятские национальная борьба и шахматы "Шатар", якутские национальные прыжки, забег вокруг горы Ехе Ерд, скачки на лошадях по пересеченной местности, стрижка овец на скорость и т.д.
Кульминацией праздника вечером 15 июня станет традиционный обрядовый круговой танец Ехор вокруг горы Ехе Ерд. Для того, чтобы замкнуть круг, необходимо не менее 700 человек.
Как сообщалось, празднества кочевников вокруг горы Ехе Ерд проходили несколько веков подряд. Некоторые историки связывают их со сбором войск Чингисхана перед походом на запад. В конце XIX века праздник был забыт и возрожден спустя 100 лет, в 2000 году.
В настоящее время этнокультурный фестиваль у горы Ехе Ерд проводится раз в два года. Название "Ердынские игры" он получил по аналогии с Олимпийскими играми.
Гора Ехе Ерд находится в 2 км от озера Байкал на правом берегу реки Анги, в 8 км от поселка Еланцы - административного центра Ольхонского района Иркутской области. Она одиноко возвышается среди долины и из-за правильной куполообразной формы издалека может быть принята за искусственный насыпной курган. На самом деле гору высотой 42 м составляют громадные гранитные плиты.
Подниматься на вершину Ехе Ерд разрешено только шаманам.
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