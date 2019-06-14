Удмуртия намерена в июле привлечь кредиты на 5 млрд рублей

14.06.19 09:49

© РИА Новости. Михаил Фомичев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство финансов Удмуртии назначило на 5 июля проведение аукционов на право предоставления республике пяти кредитных линий с совокупным лимитом 5 млрд рублей, сообщается в аукционной документации в системе "СПАРК-Маркетинг".

Кредитные линии с лимитом 1 млрд рублей каждая привлекаются на десять дней по ставке не выше 8,75% годовых. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июля.

В Минфине Удмуртии "Интерфаксу" пояснили, что средства привлекаются для погашения казначейского кредита. В министерстве сказали также, что через неделю после погашения планируют привлечь очередной казначейский кредит.

С учетом последних изменений доходная часть бюджета Удмуртии на 2019 год составила 77 млрд 92 млн рублей, расходная - 77 млрд 518 млн рублей, дефицит - 426 млн рублей, или 0,6% от расходов.