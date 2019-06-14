Выездная сессия Восточного экономического форума пройдет в Индии

14.06.19 09:53

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 18 июня в Индии проведет выездную сессию Восточного экономического форума, сообщает в пятницу пресс-служба Россконгресса.

"Предполагается, что выездная сессия пройдет в Мумбае. Будет организовано несколько круглых столов для индийских предпринимателей", - говорится в сообщении.

Формат мероприятий обсудили на полях ПМЭФ-2019 генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов и генеральный директор конфедерации индийской промышленности (CII) Чандраджит Банерджи.

Как отметил Петухов, выездные сессии Восточного экономического форума стали уже постоянным форматом проведения предварительных встреч, на которых прорабатываются те вопросы, которые будут более детально рассматриваться в сентябре во Владивостоке. Такие сессии позволяют сделать отношения более интенсивными, обсудить вопросы в узком составе, а уже на самом Форуме прийти к фиксированию достигнутых договоренностей.

В сообщении отмечается, что с участием индийского капитала реализуется пять проектов общей стоимостью 78,5 млрд рублей.

"Так, компания KGK во Владивостоке создала производство по огранке алмазов, а сейчас вместе с сингапурской компанией Sudima ведет подготовку проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса. Компания Jay Tea открыла в Приморском крае чаеразвесочную фабрику. Компания "М. Суреш Владивосток" готовит к запуску проект по огранке алмазов. Компания Tata Power приобрела лицензию на освоение Крутогоровского месторождения в Камчатском крае. Также инвесторы из Республики Индии представлены в нефтегазовом секторе. Индийская компания ONGC Videsh limited владеет 20% "Сахалин-1", - сообщается в пресс-релизе.