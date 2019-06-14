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14.06.19 09:58
Волгоградский пенсионер печатал фальшивые деньги, чтобы платить по кредитам
"На территории трех районов Волгоградской области - Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского, а также города Калач Воронежской области были зафиксированы несколько десятков фактов сбыта поддельных банковских двухсотрублевых банкнот. К противоправной деятельности оказался причастен 61-летний житель станицы Нехаевская", - сообщает пресс-служба УМВД по Волгоградской области в пятницу.
Отмечается, что во всех случаях, согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического центра, фальшивки были изготовлены единым способом.
В ходе обыска в доме, где проживал подозреваемый, полицейские обнаружили более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники. Кроме этого было изъято около 150 листов формата А-4 с изображением поддельных банковских билетов номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей.
"Мужчина пояснил, что пошел на такой шаг из-за желания улучшить свое материальное положение, так как имеет большое количество неоплаченных кредитов", - говорится в сообщении.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), он арестован.
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