Суд по делу капитана украинского судна, задержанного в Крыму, пройдет в пятницу

14.06.19 10:05

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 июня. Interfax-Russia.ru - Суд по делу капитана задержанного за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого пройдет в пятницу, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами, судебное заседание по делу капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, пройдёт сегодня, раньше намеченного срока", - цитирует Москалькову пресс-служба омбудсмена в пятницу.

В настоящее время Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире.

"Если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, Виктор Новицкий уже сегодня сможет выехать домой", - отмечается в сообщении.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано у побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело.