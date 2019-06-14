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14.06.19 10:05
Суд по делу капитана украинского судна, задержанного в Крыму, пройдет в пятницу
"Благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами, судебное заседание по делу капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого, пройдёт сегодня, раньше намеченного срока", - цитирует Москалькову пресс-служба омбудсмена в пятницу.
В настоящее время Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире.
"Если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, Виктор Новицкий уже сегодня сможет выехать домой", - отмечается в сообщении.
Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано у побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело.
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