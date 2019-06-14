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14.06.19 10:12
Более 1,5 млрд руб. инвестируют в новый комбинат хлебобулочных изделий в Подольске
"На территории технопарка "Сынково" в городском округе Подольск планируется строительство нового завода по выпуску хлебобулочной продукции. (...) Проект будет реализован в течение ближайшего года, и в конце весны 2020 года инвесторы намерены запустить производство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиции в производство составят более 1,5 млрд руб.
Комплекс будет включать производственные и вспомогательные помещения, помещение просеивания муки и сахара, обеспечивающие технологическое и техническое функционирование объекта.
"В результате его реализации в городском округе появится не менее 70 новых рабочих мест, а в дальнейшем - с увеличением до 100. Средняя зарплата на предприятии превысит 70 тыс. руб.", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Вадима Хромова.
На новом заводе будут выпускаться хлебобулочные изделия для ресторанов быстрого питания.
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