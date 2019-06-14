"Синие ведерки" назвали "формализмом" увеличение разрешенной скорости до 130 км/ч

14.06.19 12:01

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Увеличение на некоторых автомагистралях разрешенной скорости до 130 км/ч, не коснется большинства российских автовладельцев, считает координатор Общества "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

"У меня создалось впечатление, что для российских автомобилистов вообще ничего не изменится. Это какой-то формализм", - сказал Шкуматов в пятницу "Интерфаксу".

Так он прокомментировал новый госстандарт, который разрабатывается по заказу Росавтодора и позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.

"В нашей стране дорог, которые соответствуют этому скоростному режиму, где уже сегодня можно ехать со скоростью 130 км/ч, можно пересчитать по пальцам", - сказал Шкуматов.

Кроме этого, отметил он, "судя по проекту ГОСТа, он вводит жесткие требования к таким дорогам - отсутствие очагов аварийности и колейности".

"Получается, если вдруг на каком-то участке появилась колея, что довольно распространенное для России явление, то скоростной режим будет отменен на всей трассе", - сказал общественный активист.

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев ранее полностью поддержал предлагаемое Росавтодором увеличение до 130 километров в час разрешенной скорости на отдельных участках российских автотрасс. По его мнению, это снизит число нарушений правил дорожного движения.

"Я полностью поддерживаю увеличение скоростного режима, потому что это снизит нарушения, потому что многие автовладельцы хотят ехать быстрее и вынуждены превышать установленные ограничения", - сказал Канаев в пятницу "Интерфаксу", комментируя подготовку нового госстандарта.

По его словам, статистика Росавтодора последних лет показывает отсутствие роста числа дорожно-транспортных происшествий на автомагистралях, где лимит скорости, с учетом допустимого порога превышения скорости в 20 км/ч, уже составляет 130 км/ч.

"Поэтому и дальше можно вводить порог в 130 км/ч на тех участках, где действительно Росавтодор обеспечит гласность, налоги и безопасность. Я считаю очень позитивным, что с этой инициативой выступил именно Росавтодор, потому что именно это ведомство должно будет обеспечить качество магистралей", - сказал глава ФАР.

Он также назвал разумным планируемое разграничение разрешенной скорости в зависимости от массы автомобиля, как это учитывает международный опыт.

О планах утвердить в России ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, в пятницу сообщила газета "Коммерсант".

Документ, по данным издания, по заказу Росавтодора готовит Российский дорожный научно-исследовательский институт.

"Для введения такого скоростного режима на шоссе не должно быть очагов аварийности, глубокой колеи, при этом во время снегопада и ливней допустимая скорость должна ограничиваться. Этим же стандартом рекомендуется сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м: это нужно для выравнивания скоростей в потоке", - говорится в публикации.