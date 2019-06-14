Координатор "Левого фронта" в Челябинске выдвинулся для участия в выборах губернатора

14.06.19 10:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 июня. Interfax-Russia.ru - Четвертым претендентом на пост губернатора Челябинской области стал представитель "Левого фронта" Сергей Морозов.

Пресс-служба облизбирком сообщает, что в пятницу рабочая группа избиркома приняла заявление от Морозова.

"Он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения и стал четвертым претендентом на выборах главы региона", - отмечает пресс-служба.

Теперь кандидату необходимо открыть избирательный счет, после чего он может приступить к сбору подписей в свою поддержку.

На сайте регионального отделения "Левого фронта" отмечается, что 45-летний Морозов является членом совета Всероссийского "Левого фронта" и координатором его регионального отделения. Руководит промышленной компанией ООО "Арсенал".

Ранее сообщалось, что облизбирком зарегистрировал заявления об участии в выборах врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предпринимателя Андрея Аюпова и юриста-правозащитника Александра Лебедева.

Избирательная кампания по выборам губернатора стартовала 4 июня. Заявления на участие в выборах будут приниматься до 24 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи 13 тыс. 168 человек (0,5% от количества зарегистрированных избирателей), а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября.