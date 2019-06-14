Фестиваль театральных капустников "Веселая коза" возобновляется в Нижнем Новгороде

14.06.19 10:33

© РИА Новости. Варвара Гертье

14 июня. Interfax-Russia.ru - Уникальный фестиваль-конкурс театральной импровизации "Веселая коза" возвращается в Нижний Новгород после шестилетнего перерыва.

Министерство культуры региона сообщает, что с 14 по 17 июня около сотни участников из двух десятков регионов страны соберутся в Доме актера, где покажут свои творческие эксперименты.

"Важнейшая задача фестиваля - помочь деятелям театра в совершенствовании сценического мастерства, создать условия для творческого эксперимента, в первую очередь для развития навыков импровизации, как важнейшей составляющей актерской игры. Чтобы отвечать требованиям современного театра, драматический артист должен быть универсальным", - говорится в сообщении.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль соберет молодое поколение актеров и не исключает визит заслуженных мастеров импровизации, поскольку "передача опыта и наставничество помогает сохранить этот уникальный для российского театра жанр".

Конкурсантов ждут мастер-классы от мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга. В состав жюри войдут актеры Эдуард Радзюкевич, Сергей Шустицкий, Вадим Жук, музыкант Алексей Кортнев и другие.

Уникальный и единственный в России фестиваль театральных капустников "Веселая коза" был придуман в Нижнем Новгороде и впервые проведен в 1993 году. За время существования мероприятия в нем приняли участие актеры из 60 городов России и ближнего зарубежья. Последний раз фестиваль проводился в 2013 году.