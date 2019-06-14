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14.06.19 10:48
Более 20 проблемных домов будут сданы в Туле к 2022 году
Ситуация со строительством долевого жилья рассматривалась в четверг в рамках "Часа контроля" с участием главы региона Алексея Дюмина. На контроле в правительстве области находятся обращения дольщиков жилых комплексов "Северная Мыза", "Времена года" и Первого Юго-Восточного микрорайона.
"Около 1200 квартир приобретено гражданами в этих микрорайонах. Примерно столько же дольщиков в регионе пострадали от группы компаний СУ-155, их проблемы мы решили. Будем решать и проблемы дольщиков "Северной мызы", "Времен года" и Первого Юго-восточного", - сказал Дюмин.
По словам начальника инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору Павла Мусиенко, в жилом комплексе "Северная Мыза" 8 домов находятся в различной степени готовности. В настоящее время застройщиком проблемных домов стала ООО СК "МЫ-ЗА". Со следующей недели на площадке начнутся работы. Сроки окончания строительства определены в трехстороннем соглашении - до 31 июля 2021 года. Также будут решены вопросы развития инфраструктуры микрорайона - предуcмотрено строительство дороги, двух садов и школы.
"Все перечисленные объекты не должны остаться на бумаге. Тем более, что у инвестора есть четкое понимание дальнейшего развития жилой застройки", - сказал губернатор.
Также были рассмотрены вопросы достройки домов в ЖК "Времена года" и Первом Юго-Восточном микрорайоне.
По словам Дюмина, из-за недобросовестности застройщика "СК Фаворит" туляки не могут получить 859 квартир. Начиная с 2018 года, застройщик неоднократно переносил сроки. Сейчас компания фактически находится в предбанкротном состоянии и не способна самостоятельно завершить строительство: 11 домов в ЖК "Времена года" и два дома в Первом Юго-Восточном микрорайоне.
Как пояснил председатель правительства региона Валерий Шерин, первая очередь ЖК "Времена Года" находится в высокой степени готовности, дома будут достроены до 1 октября этого года. Дома второй и третьей очереди жилкомплекса (шесть домов) и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО "СК Фаворит" при участии Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.
В частности, разработана предварительная дорожная карта, произведена оценка необходимых физических объемов достройки, деньги для региона запланированы.
Здесь также планируется строительство школы на 600 мест и детского сада на 75 мест.
Ранее сообщалось, что Тульская область приняла "дорожную карту" по проблемам долевого строительства. Всего в регионе 47 застройщиков ведут работы с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 154 объектах. Это около 20 тыс. квартир общей площадью более 1 млн кв.м.
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