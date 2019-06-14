Федеральные министры будут курировать самые отстающие российские регионы

14.06.19 14:26

© РИА Новости. Екатерина Штукина

14 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов, подтвердил журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Он также добавил, что глава правительства продолжит серию совещаний, посвященную развитию субъектов РФ.

Первое такое совещание было посвящено вопросам развития Тувы.

Ранее в СМИ появилась информация, что отстающие в экономическом плане российские регионы получили кураторов из числа министров федерального правительства. Об этом сообщила в пятницу газета "Ведомости".

Министр экономического развития России Максим Орешкин будет курировать сразу три региона - республики Алтай, Карелию и Туву.

"Первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, например, досталась Курганская область. Министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву - Адыгея, министру строительства Владимиру Якушеву - Республика Марий Эл, министру труда Максиму Топилину - Алтайский край", - пишут "Ведомости".

Отмечается, что регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного округов в перечне нет, поскольку и так есть отвечающие за них министерства.

Нуждающиеся в помощи регионы были определены Минэкономразвития, у них самые низкие доходы населения, самая высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, высокая безработица и низкий показатель инвестиций в основной капитал. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

Министры-кураторы должны будут подготовить с помощью Минэкономразвития комплекс мер ускоренного развития регионов, проанализировать ситуацию, провести выездные совещания. Для каждого региона будут определены приоритетные направления развития и необходимая инфраструктура. Разработанные программы должно утвердить правительство, кураторы будут следить за ее выполнением и докладывать об этом в правительстве каждый квартал, отмечает издание.