Полиция начала проверку по заявлению дирекции нацпарка "Таганай" о поджоге музея природы

14.06.19 11:41

© РИА Новости. Александр Кондратюк

14 июня. Interfax-Russia.ru - Полиция выясняет обстоятельства пожара, полностью уничтожившего в четверг здание музея природы в челябинском национальном парке "Таганай", сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области в пятницу.

"На месте пожара работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и версии. По результатам работы будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, вечером 12 июня на территории Таганая сгорел музей, также огнем были повреждены припаркованные рядом два квадроцикла, автомобиль "УАЗ" и снегоход.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Национальный парк "Таганай" в Челябинской области появился в 1991 году. Его территория - это более 56 га в западной части региона. Она охватывает северную часть средневысотных горных хребтов, примыкает к границе Европы с Азией. Популярное место у туристов, которых привлекают природная красота горных хребтов и каменная река, реликтовые леса, горная тундра, старые минеральные копи.

Музей природы в нацпарке открыли в 1999 году. Сотрудники Златоустовского краеведческого музея помогли сформировать экспозицию и архив, а управление лесами выделило средства на приобретение экспонатов. Из Миасского краеведческого музея взяли коллекции насекомых и птиц, а Ахтенский рудник предоставил рудные минералы.

В музее были представлены три большие экспозиции: ботаническая, зоологическая и коллекция минералов. Всего более 200 образцов различных горных пород и минералов, которые встречаются на Таганае - гранат, аметист, малахит и другие.