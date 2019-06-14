Почти 300 кошек и семь собак эвакуировали из горящего приюта для животных в Петербурге

14.06.19 12:28

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 июня. Interfax-Russia.ru - Пожарные спасли 300 кошек и семь собак при пожаре в приюте для животных на Васильевском острове, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу в пятницу.

Сообщение о пожаре в доме 1 по Кожевенной линии поступило в 10:21.

"В здании приюта для животных происходит горение на площади 20 кв метров. Из здания эвакуировали около 300 кошек и семь собак", - говорится в сообщении МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено шесть единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.