Жители Донбасса начали получать российские паспорта в Ростовской области

14.06.19 14:04

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

14 июня. Interfax-Russia.ru - Российские паспорта по упрощенной программе получила первая группа жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики в Ростовской области, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Он отметил, что положительное решение о выдаче российских паспортов получили около 1,2 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"На сегодня в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатываться в течение трех месяцев. 1200 документов уже обработаны и получили положительную реакцию", - сказал Агарков.

Начальник ГУ МВД РФ по Ростовской области добавил, что в регионе подготовлено четыре миграционных пункта, которые принимают документы от граждан.

Автобус с жителями ДНР, получающими российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ в селе Покровское, прибыл в пятницу днем. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.

Параллельно с этим выдача паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики началась в городе Новошахтинске Ростовской области, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил журналистам представитель министерства транспорта ЛНР, первые 30 жителей ЛНР в пятницу приехали на российскую территорию получать паспорта РФ.

Утром 14 июня начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека сообщил, что в РФ также отправились первые 34 жителя ДНР за получением паспортов. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тех списков, которые нам предоставляют", - сказал он.

Краснощека также сообщил, что всего на сегодняшний день в ДНР принято более 8 тыс. документов на получение гражданства РФ.

Перед получением паспорта новоиспеченным гражданам РФ было необходимо пройти ряд процедур, в том числе дактилоскопию и принятие присяги.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Все территориальные подразделения миграционной службы ДНР начали принимать заявления на получение гражданства РФ с 7 мая.

В тестовом режиме начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей ЛНР и в селе Покровском Неклиновского района для жителей ДНР. В первый день работы центр в Новошахтинске успел принять 80 заявлений на получение гражданства. По данным соцопроса, 86% граждан ЛНР и ДНР хотят получить российский паспорт.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. "Мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал В.Гройсман. Он добавил, что правительство обратится к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдачу паспортов жителям Донбасса, даже если они не будут признаваться украинским руководством. "Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - сказал Д.Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, какова будет реакция, если украинское руководство примет решение о непризнании этих паспортов.