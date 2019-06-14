Негосударственные пенсионные фонды могут появиться в Крыму - депутат Госдумы

14.06.19 12:40

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые на данный момент не представлены в Крыму, может начать развиваться на территории полуострова, считает член комитета Государственной думы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

"Я считаю, что НПФ даже с не большими объемами накопленных средств по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению может присутствовать на территории Крыма, а многие крупные российские организации, ведущие деятельность в Крыму через партнеров, могут предоставлять своим работникам те же социальные гарантии - в виде негосударственного пенсионного обеспечения и ИПК", - сказал Скриванов в пятницу на "круглом столе" по развитию крымского финансового рынка в Алуште.

Депутат напомнил, что до 2014 года в Крыму действовало украинское пенсионное законодательство - система строилась исключительно на распределительных принципах и не предусматривала наличие пенсионных накоплений, находящихся в собственности граждан.

"В России же в 2014 году произошла первая заморозка накопительной части пенсии, действующая до сих пор. Фактически, эти два обстоятельства затруднили развитие рынка НПФ на территории полуострова", - пояснил он.

При этом Скриванов выразил уверенность в том, что экономика Крыма имеет потенциал для развития с точки зрения инвестирования средств пенсионных накоплений.

"НПФ у нас, в первую очередь, ассоциируются с дополнительным пенсионным обеспечением граждан, но не стоит забывать, что это и возможность привлечения так называемых длинных денег в экономику", - добавил парламентарий.

Как сообщил депутат журналистам, вопрос о необходимости присутствия НПФ в Крыму будет поднят 25 июня на заседании рабочей группы в Госдуме с участием Центрального банка и СРО НПФ.