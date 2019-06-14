Российским силовикам разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

14.06.19 12:53

© РИА Новости. Илья Питалев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Турция и Таиланд включены в перечень зарубежных стран, где разрешено отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел РФ, сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"К ранее разрешенным странам, где было разрешено проводить отпуска сотрудникам МВД, добавились Турция и Таиланд", - отметила она.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина в интервью порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу назвала расширение списка стран, где могут отдыхать сотрудники силовых структур, - отличной новостью для турбизнеса.

Она напомнила, что информация о том, что сотрудникам российских силовых ведомств рекомендовали не выезжать на отдых за границу, появилась в конце апреля 2014 года и сильно повлияла на работу туроператоров и турагентств.

"Ограничение коснулось практически всей Европы, а всего в запретительный список попали большинство стран мира. Как вскоре выяснилось, запрет коснулся миллионов россиян: по некоторым сведениям, "под рекомендации" попали и сотрудники Федеральной службы безопасности, Федеральной миграционной службы, Госнаркоконтроля, Федеральной службы исполнения наказаний и Минобороны", - сказала Тюрина.

По ее словам, у многих турфирм, особенно в городах, где расположены военные объекты и предприятия, оказалось довольно значительное число клиентов, работающих в этих сферах. Туроператоры начали принимать аннуляции оплаченных туров от агентств из разных городов с пояснениями: клиентам запретили выезд за рубеж. Уход части платежеспособной клиентуры стал одной из причин череды банкротств туроператоров летом 2014 года: за период с 16 июня по 22 декабря 2014 года о своей несостоятельности объявили 18 туроператоров, в том числе пять крупных.

"Сейчас эти клиенты могут вернуться в турфирмы. Разрешение многочисленным сотрудникам силовых структур выезжать на отдых в две самые популярные страны, несомненно, поменяет ситуацию на туристическом рынке, который переживает сейчас не лучшие времена, в том числе из-за экономической ситуации в стране. По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2018 году Турция заняла первое место, а Таиланд второе по количеству поездок россиян с целью туризма. Можно предположить, что больше всего от разрешения выиграет самое популярное направление летнего отдыха Турция", - предположила Тюрина.

Ранее стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ, который расширил список стран, где могут отдыхать сотрудники ведомства: в него добавлены Турция и Таиланд. В конце мая, как сообщают в соцсетях сотрудники Росгвардии, глава силового ведомства Виктор Золотов также добавил в список "разрешенных" стран для своих сотрудников Турцию, ОАЭ и Индонезию (остров Бали). По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турагентства уже в начале июня начали получать заявки на туры в эти страны от сотрудников Росгвардии.