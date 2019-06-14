Ливни с грозой и градом ожидаются на Ставрополье

14.06.19 12:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 июня. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в пятницу в Ставропольском крае из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, во второй половине дня 16 июня, а также 17 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о возможных подтоплениях низинных частей местности дождевым стоком, авариях на линиях электропередачи, росте количества автоаварий на дорогах, повреждениях крыш, рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций, возможном падении деревьев.