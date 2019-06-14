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14.06.19 15:08
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу сестер Хачатурян
"Следственные действия по делу формально завершены, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Квалификация не изменилась, изменился мотив совершения преступления, теперь это - результат противоправных насильственных действий со стороны отца", - сказал Липцер в пятницу.
Адвокат пояснил, что в рамках указанной квалификации сестры не признают вину.
Липцер уточнил, что предварительное расследование, как ожидается, будет закончено на следующей неделе, после чего стороны - сначала потерпевшие, затем обвиняемые с адвокатами - приступят к ознакомлению с материалами дела.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, теперь следствию предстоит дать правовую оценку действиям бизнесмена Михаила Хачатуряна, погибшего от рук собственных дочерей.
"С учетом установленных в ходе следствия данных будет дана всесторонняя правовая оценка действиям отца обвиняемых", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".
Она отметила, что в ходе расследования дела в отношении обвиняемых были "приняты все необходимые меры по установлению смягчающих обстоятельств, в том числе посредством назначения комплексных психолого-психиатрических экспертиз".
"В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими", - сказала Петренко.
По данным СКР, "при оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий".
Петренко подтвердила, что всем трем девушкам предъявлено обвинение в окончательной редакции, о чем ранее сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Липцер.
"Им инкриминировано преступление, предусмотренное п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала представитель СК.
В июле прошлого года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра Мария. Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд столицы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Столичный Басманный суд 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия освободил из-под стражи всех троих сестер, изменив им меру пресечения на запрет определенных действий.
Как сообщалось, по результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.
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