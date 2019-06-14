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14.06.19 13:14
Глава Минстроя РФ подготовит программу развития Марий Эл
Как сообщила в пятницу газета "Ведомости", отстающие в экономическом плане российские регионы получили кураторов из числа министров федерального правительства. Нуждающиеся в помощи регионы были определены Минэкономразвития. Глава Минстроя был назначен куратором республики Марий Эл.
"Это решение, которое созревало, связано с тем, что у министров достаточно серьезный опыт регионального управления. Сейчас очень важно погрузиться в проблематику республики и подготовить программу, увидеть точки роста. Это знакомая работа, поэтому, думаю, что мой опыт в этом плане пригодится", - сказал Якушев журналистам на форуме по недвижимости РБК.
Он подчеркнул, что намерен в ближайшее время переговорить с главой республики и посетить республику с визитом.
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