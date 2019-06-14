Глава Минстроя РФ подготовит программу развития Марий Эл

14.06.19 13:14

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Минстроя России Владимир Якушев намерен подготовить программу развития республики Марий Эл, куратором которой он был назначен.

Как сообщила в пятницу газета "Ведомости", отстающие в экономическом плане российские регионы получили кураторов из числа министров федерального правительства. Нуждающиеся в помощи регионы были определены Минэкономразвития. Глава Минстроя был назначен куратором республики Марий Эл.

"Это решение, которое созревало, связано с тем, что у министров достаточно серьезный опыт регионального управления. Сейчас очень важно погрузиться в проблематику республики и подготовить программу, увидеть точки роста. Это знакомая работа, поэтому, думаю, что мой опыт в этом плане пригодится", - сказал Якушев журналистам на форуме по недвижимости РБК.

Он подчеркнул, что намерен в ближайшее время переговорить с главой республики и посетить республику с визитом.