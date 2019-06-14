Более 30 тыс. жителей Подмосковья стали донорами крови в этом году

14.06.19 13:24

Фото "Интерфакса"

14 июня. Interfax-Russia.ru - С начала года в Московской области сдали кровь более 30 тыс. человек, из них впервые стали донорами - свыше 8 тыс. жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора. В Московской области с начала года сдали кровь более 30 тыс. человек, впервые стали донорами - свыше 8 тыс. Весь собранный материал направляется в наши медорганизации для помощи тем, кто в этом нуждается - онкобольным, пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и др.", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Дмитрия Матвеева.

Он отметил, что с начала года в регионе заготовлено порядка 24 тыс. литров донорской крови и её компонентов. Этой работой занимаются 37 медицинских организаций, главной является Московская областная станция переливания крови.

"В регионе популяризируется сдача крови, практически все донации происходят на безвозмездной основе. Благодаря нашим донорам, в области каждый год заготавливают свыше 60 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. В честь праздника мы проводим акции в особой экономической зоне Дубна и в Домодедове, но всегда готовы принять желающих сдать кровь у себя", - привели в пресс-службе областного Минздрава слова главврача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

Международный день донора был учрежден в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. Ежегодно он отмечается 14 июня.