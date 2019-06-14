Экс-директор оборонного завода в Перми получил 7 лет колонии за хищение более 230 млн руб

14.06.19 14:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Дзержинский райсуд Перми вынес обвинительный приговор бывшему исполнительному директору машиностроительного завода им. Ф.Э.Дзержинского Егору Заворохину и его сообщникам за растрату денег и имущества двух предприятий с ущербом свыше 230 млн рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе краевой прокуратуры в пятницу.

Кроме Заворохина на скамье подсудимых также оказались директор муниципального унитарного предприятия (МУП) "Автобаза администрации города Перми" Денис Овчинников и его сын - бизнесмен Максим Овчинников.

Суд установил, что Заворохин и Овчинниковы в 2011 -2012 гг. в сговоре похитили свыше 140 млн рублей, принадлежащих машиностроительному заводу. Эти деньги предназначались для ремонта кровли одного из корпусов предприятия, а также для оплаты поставленной теплоэнергии.

Кроме того, директор муниципальной автобазы, ставший позднее председателем ликвидационной комиссии, продал имущество МУП по заниженной цене.

В результате бюджет Перми понес ущерб на сумму более 90 млн рублей.

Все подсудимые признаны виновными по по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере).

Заворохин и Денис Овчинников получили по семь лет лишения свободы, Максим Овчинников - четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Суд удовлетворил также гражданские иски машзавода на общую сумму 141,9 млн рублей, муниципального образования "город Пермь" на 94,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Пермского края в 2010 году признал Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского банкротом и открыл в отношении предприятия конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", перед началом процедуры банкротства завод по итогам 2009 года получил чистый убыток в размере 479 млн рублей против чистой прибыли в размере 170 млн рублей годом ранее.

В настоящее время предприятие по-прежнему находится в стадии ликвидации.

Производственная база завода включает литейное, штамповочное, гальваническое, инструментальное производство и комплекс металлорежущего оборудования. Специализация завода - конструкторские и технологические работы, центробежные сепараторы, датчики сигнализации давления масла в системах двигателей и оборонная продукция (взрыватели и пиротехника для современных систем вооружения).

Заворохин с 2011 по 2017 год руководил машзаводом, а с 4 декабря 2016 года и по настоящее время является депутатом Законодательного собрания Пермского края.