Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,50%

14.06.19 14:18

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 июня. Interfax-Russia.ru - Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,50% годовых, говорится в сообщении регулятора

ЦБ отметил продолжение замедления годовой инфляции, сохранение инфляционных ожиданий населения и предприятий и снижение краткосрочных проинфляционных рисков. При этом регулятор обратил внимание на то, что рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже его ожиданий.

Банк России понизил прогноз инфляции на 2019 год с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%, а также прогноз по росту ВВП - с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года", - отметил ЦБ. Регулятор по-прежнему будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.