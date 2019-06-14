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14.06.19 14:44

Костромская область намерена за два года решить территориальный спор из-за Волге с соседним регионом

© РИА Новости. Алексей Куденко
14 июня. Interfax-Russia.ru - Костромская область намерена законодательно определить границы с соседними регионами.

"С конца 1950-х годов, когда эта несправедливость была осуществлена, тянется эта история (спорная территория с Ивановской областью - ИФ). Водная гладь Волги и Нёмды стала территорией Ивановской области. Считаю не совсем правильно. Было официальное обращение к председателю Ивановской областной думы еще раз вернуться к этому вопросу. К сожалению от них мы понимания не получили. Ситуация требует разрешения и в течение двух ближайших лет она должна быть законодательно урегулирована", - заявил спикер Костромской облдумы Алексей Анохин, отвечая на вопросы парламентариев в ходе доклада о деятельности думы за 2018 год.

Председатель комитета думы по госустройству Андрей Бычков полагает, что граница между регионами должна проходить в соответствии с постановлением Верховного Совета от 1956 года.

"Две власти Ивановской и Костромской области должны согласовать одну единую границу, которая была в решении Верховного совета РСФСР в 1956 году по руслу - посередине Волги. Это решение должно быть. Если не получится, то другие органы, в частности судебные должны будут принять участие по этой нашей территории", - сказал Бычков.

Он подчеркнул, что вопрос границы с Ивановской областью можно и нужно решать без суда.

Предметом спора является устье реки Немда протяженностью 25 км. При этом костромичи полагают, что граница регионов должна проходить посередине реки Волги, таким образом все устье Немды попадает в границы Костромской области.

Парламентарий напомнил, что два года назад Костромская облдума приняла закон, в соответствии с которым должны быть описаны границы с пятью соседними регионами. Однако решить этот вопрос на сегодняшний день удалось только с Ярославской областью.

Костромская область граничит с Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской и Нижегородской областями.

В 1929 году была ликвидирована Костромская губерния и территория вошла в состав Ивановской промышленной области. В 1944 году из состава Ивановской была выделена Костромская область.

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