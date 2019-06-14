Град повредил 1,5 тыс. га садов и 1 тыс. га зерновых в Краснодарском крае

14.06.19 14:51

© РИА Новости. Игорь Подгорный

14 июня. Interfax-Russia.ru - Более 2,5 тыс. га сельхозугодий пострадали в Краснодарском крае в результате града, ведется оценка ущерба, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Град прошел 8 июня в Красноармейском районе, а также 12 июня в Абинском и Крымском районах. Повреждения зафиксированы в крупных агропредприятиях, фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Так, по предварительной информации, в Абинском районе градом повреждены сады общей площадью 1,5 тыс. га. В Крымском районе пострадали различные плодовые культуры на общей площади более 70 га. В Красноармейском районе повреждены посевы зерновых культур на площади свыше 1 тыс. га.

"Информация по повреждениям уточняется, также проводится оценка финансового ущерба предприятиям", - приводятся в сообщении слова краевого министра сельского хозяйства Федора Дереки.

Как сообщалось, на этой неделе Краснодарский край приступил к сбору зерновых культур. Всего предстоит убрать свыше 1,6 млн га ячменя и пшеницы. Всего в этом году в Краснодарском крае засеяно сельхозкультурами 3,4 млн га.

Общая площадь садов в крае в настоящее время превышает 44 тыс. га.

Как сообщалось, аграрии Краснодарского края в 2018 году увеличили валовой сбор зерновых колосовых культур (пшеницы и ячменя) на 1% по сравнению с показателем 2017 года - до 10,4 млн тонн в бункером весе. Урожай пшеницы составил 9,267 млн тонн, что на 2,4% больше результата 2017 года при средней урожайности 64,1 центнера с га.