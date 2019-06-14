|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.06.19 14:57
Главой Копейска избран Андрей Фалейчик
Перед тайным голосованием каждому кандидату была предоставлена возможность рассказать о своей программе по развитию города.
"В своей программе Андрей Фалейчик отметил, что необходимо провести анализ бюджета Копейска и заявил о готовности повышать доходы округа. При реализации этой цели новый глава планирует создавать на территории Копейска экономические зоны с льготным налогообложением", - говорится в сообщении.
Фалейчик официально вступит в должность после принесения присяги. Церемония инаугурации состоится 20 июня.
Как сообщалось, в марте 2019 года занимавший пост мэра Копейска Владимир Можин ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности стал заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Фалейчик. Ранее он занимал должность замминистра строительства Челябинской области .
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket