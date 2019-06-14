Очередной северный олененок родился в заповеднике в Нижегородской области

14.06.19 15:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 июня. Interfax-Russia.ru - Пара северных оленей Люся и Захар, обитающая в Керженском заповеднике в Нижегородской области, вновь стала родителями.

Пресс-служба заповедника сообщает в пятницу, что пополнение в семье произошло месяц назад.

"Это третий олененок у пары, он сейчас находится в специальном вольере", - уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе заповедника.

Северные олени исчезли в регионе в начале XX века, хотя еще 200 лет назад их количество на территории нынешней Нижегородской области исчислялось тысячами.

Заповедник "Керженский" ведет работы по восстановлению популяции лесного северного оленя на территории региона с 2014 года.

Сейчас в вольерах проживает 16 лесных северных оленей, прибывших, в частности, из питомника Московского зоопарка и отловленных в дикой природе в Архангельской области.