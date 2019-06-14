Здание Биржи в Санкт-Петербурге ждет реставрация

14.06.19 15:26

© РИА Новости. Игорь Руссак

14 июня. Interfax-Russia.ru - Здание Биржи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге будет отреставрировано и приспособлено для современного использования, сообщили в пятницу в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Там отметили, что проект реставрации, представленный повторно, получил положительное заключение Санкт-Петербургского филиала ведомства.

В ходе работ планируется отреставрировать фасады здания Биржи, воссоздать покрытия стилобата и ограждений на его восточной лестнице, установить новые инженерные системы, заменить кровельное покрытие, водосточную систему и стропильную систему над колоннадой.

Также специалисты воссоздадут утраченные элементы декора и интерьеров периода 1913 года, проведут реставрацию световых фонарей. Кроме того, будут восстановлены заложенные сто лет назад дверные проемы здания.

Планируется, что реставрационные работы будут проведены за 27 месяцев.

В ноябре 2018 года Эрмитаж объявил конкурс на право реставрации и приспособления под современное использование здания Биржи. В документации речь шла о реставрации гидроизоляции, инженерных сетей, фасадов, стилобата и кровель. Работы должны были завершиться к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость всего проекта реставрации Биржи составляет 1,6 млрд руб.

Здание Биржи находится под государственной охраной как объект культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1805-1816 гг. по проекту архитектора Жана-Франсуа Тома де Томона. В 1939-1941 годах в здании Биржи открылся Центральный Военно-морской музей, который находился здесь до 2011 года.

В настоящее время здание Биржи передано Эрмитажу для приспособления под музейные цели. Планируется создать здесь Музей геральдики и Зал церемоний.