Ставропольская "Юнармия" возьмет под свое шефство более 240 мемориалов "Вечный Огонь"

14.06.19 15:34

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 июня. Interfax-Russia.ru - На Ставрополье к концу июня за каждым в крае монумент "Вечный Огонь" закрепят отряд юнармейцев, сообщает управление по информполитике правительства региона.

"Шефство подразумевает, что за мемориалами будут вести постоянный уход, организуют посты Почетного караула, в памятные дни и дни воинской славы планируется проведение уроков мужества", - говорится в сообщении.

По данным управления, в регионе на данный момент насчитывается более 240 мемориалов, где огонь горит постоянно или же, как в небольших населенных пунктах, его зажигают по торжественным датам.

На Ставрополье насчитывается 750 отрядов "Юнармии" общим числом более 17 тыс. ребят от 8 до 18 лет. По итогам прошлого года региональное отделение "Юнармии" признано лучшим в России.