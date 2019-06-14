В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 прямо не указано на ошибки пилотов

14.06.19 15:59

© РИА Новости. Антон Денисов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Межгосударственный авиационный комитет в пятницу, 14 июня, опубликовал предварительный отчет о катастрофе лайнера "Аэрофлота" SSJ-100 в "Шереметьево". Комиссия подтвердила информацию о попадании в самолет молнии, что стало причиной отключения автопилота.

Из документа следует, что неполадок техники, кроме тех, что возникли после удара молнии, на аварийном SSJ-100 не было.

"В 15:08:03 диспетчер подхода дал указание о наборе эшелона 110. После подтверждения вторым пилотом данного указания на CVR в течение 1.5 секунд, начиная с 15:08:09.7, зафиксирован шумовой эффект. Наиболее вероятно, на данном этапе произошло поражение самолета атмосферным электричеством", - говорится в отчёте МАК.

По данным МАК в 15:08 произошло отключение автопилота, сопровождаемое соответствующей звуковой сигнализацией, а также переходом в режим "Direct mode" ("Прямое управление") (выдачей экипажу речевой информации: "Direct mode. Direct mode".

Самолет в это время находился в правом крене в наборе высоты.

Начиная с 15:08:12, в течение примерно 15 сек., параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100. Одновременно зарегистрированы разовые команды "Неполадка в линии связи с EIU1" и "Неполадка в линии связи с EIU2", отмечается в отчёте.

"Исследования показали, что, наиболее вероятно, на данном этапе происходила перезагрузка блоков концентраторов, которая и явилась причиной перехода СДУ (системы дистанционного управления - ИФ) в режим "Direct mode", - сообщает МАК.

При этом о технических неполадках на воздушном судне до удара молнии не сообщается.

Комиссия сообщает, что SSJ-100 заходил на посадку в "Шереметьево" с завышенной скоростью.

"Одновременно со срабатыванием сигнализации капитаном воздушного судна был увеличен режим работы двигателей. Увеличение режима работы двигателей привело к росту приборной скорости: к моменту прохода торца ВПП на высоте 40 ft (12 м) - до 164 kt (304 км/ч), а к высоте 16 ft (5 м) - до 170 kt (315 км/ч)",- говорится в документе МАК.

Скорость захода на посадку для имевшихся условий составляла 155 kt (287 км/ч).

"Данная скорость была установлена экипажем в качестве заданной. РПП (Руководство по производству полетов, - "ИФ") авиакомпании установлена величина плюс 20 kt в качестве критерия стабилизированного захода на посадку",- следует из отчета.

Двигатели аварийного самолета все время работали исправно и отказали уже на земле, сообщает МАК.

"После третьего приземления бортовыми самописцами зафиксирована информация, показывающая возможную потерю (полную или частичную) управления двигателями. Для анализа данного вопроса комиссия планирует исследовать компьютеры управления двигателями", - отмечается в документе.

По данным комитета, двигатели самолета работали до момента прекращения записи параметрического самописца.

При этом в отчете не содержится прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин авиапроисшествия.

"Комиссией (МАК) проведен предварительный сравнительный анализ заходов на посадку, выполненных командиром воздушного судна (КВС) в ручном режиме (с отключенным автопилотом) при работе системы дистанционного управления (СДУ) в "Normal mode" (режим управления с помощью автоматизированных систем), c аварийным полетом", - говорится в отчете комиссии.

"Движения боковой ручки управления (БРУ) по тангажу в аварийном полете значительно больше по амплитуде, носят колебательный характер, что приводило к существенным изменениям параметров продольного движения", - отмечается в отчете.

В отчете говорится, что "аналогичные "размашистые" движения наблюдались и при заходах на посадку, выполнявшихся в режиме "Direct mode" (ручное управление без помощи автоматических систем) другими экипажами авиакомпании, причины данных особенностей пилотирования анализируются".

В то же время в документе сообщается, что командир рейса SU1492 сдал экзамен на управление воздушным судном в ручном режиме на "отлично".

"Согласно программе профессиональной переподготовки, по которой командир воздушного судна проходил переучивание на тип, в сессии 4 тренажерной подготовки на FFS было предусмотрено выполнение особой процедуры "F/CTL DIRECT MODE". 14 октября 2016 года на FFS SSJ-100 в Департаменте подготовки авиационного персонала ПАО "Аэрофлот" пилотом инструктором - экзаменатором с командиром воздушного судна проводилась проверка выполнения особой процедуры F/CTL DIRECT MODE. Оценка "пять" (без замечаний)", - говорится в предварительном отчёте о катастрофе.

При этом в отчёте не уточняется, отрабатывал ли капитан воздушного судна уход на второй круг в ручном режиме на тренажерах во время тренировок.

"Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере", - сказано в разделе "Планируемые исследования" предварительного отчета Межгосударственного авиационного комитета по расследованию авиакатастрофы.

Кроме этого, комиссии предстоит провести "считывание данных из внутренней энергонезависимой памяти блоков системы дистанционного управления, метеорадара, блоков управления двигателями, модуля центрального вычислителя авионики и приемо-передатчиков УКВ". Для этого МАК планирует привлечь разработчиков и изготовителей этих блоков и "уполномоченных представителей Германии, США и Франции".

Также комиссия поручила разработчику самолета совместно со специалистами МАК провести математическое моделирование полета для проверки соответствия характеристик самолета в аварийном полете типовым характеристикам, а также "возможного влияния внешних возмущений".

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.