Крымский военно-исторический фестиваль станет продолжением московского "Времена и эпохи"

14.06.19 16:18

© РИА Новости. Илья Питалев

14 июня. Interfax-Russia.ru - Крымский военно-исторический фестиваль, который пройдет в Севастополе с 7 по 15 сентября, в этом году станет продолжением московского фестиваля исторический реконструкций "Времена и эпохи".

"Военно-исторический фестиваль в Крыму проводится в шестой раз, но в этом году впервые станет частью цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В рамках фестиваля на Федюхиных высотах и в центре Севастополя заработает 21 историческая площадка, в мероприятиях будут задействованы около 1000 реконструкторов со всего мира. Посещение площадок будет бесплатным для всех желающих", - сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в пятницу.

Так, по словам собеседника агентства, в центре Севастополя с 7 по 12 сентября зрители увидят история Херсонеса, гладиаторские бои, сюжеты Крымской войны в экскурсиях и театральных постановках, кинотеатр "Победа" 50-х годов, пристань начала XX века, на Хрустальном пляже пройдут ретро-купания и танцы на "Ивушке" 80-х годов. Кроме того, пассажиры общественного транспорта станут свидетелями и участниками перформансов.

В парке "Федюхины высоты" с 13 по 15 сентября посетители увидят легионеров, американских золотоискателей, солдат Крымской войны и представителей других исторических эпох. В этом парке гостей ожидает 13 исторических площадок, часть из которых реконструировали на "Временах и Эпохах" в Москве.

В пресс-службе добавили, что на Крымский военно-исторический фестиваль будут разыграны две путевки на двоих каждая. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте kvif.ru, победителей объявят 1 июля.