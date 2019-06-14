Президентское кадетское училище в Кемерово примет первых учащихся осенью

14.06.19 16:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 июня. Interfax-Russia.ru - Конкурс на поступление в президентское кадетское училище, которое строится в Кемерово, составит около восьми человек на место, сообщили в Минобороны России.

"Как отметил в ходе осмотра площадки заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, строительство идет в соответствии с графиком, первую очередь училища планируется сдать уже к середине августа 2019 года, чтобы с сентября кадеты уже приступили к обучению", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По словам Иванова, конкурс на поступление в училище составит около восьми человек на место.

"Средний конкурс уже восемь человек на место, около 2,5 тысячи заявок уже на сегодняшний день [поступило]", - сказал Иванов, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

По данным Минобороны, заявки на поступление в училище поступают не только из Кузбасса, но и других регионов Сибири: Алтайского края, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, Красноярского края. "Также есть групповые заявки на поступление из Башкирии, Краснодарского края, Ленинградской и Московской областей", - сказано в сообщении.

В текущем году по конкурсу будут отобраны к зачислению 360 воспитанников пятых-седьмых классов. После окончания строительных работ здесь будут обучаться и жить 840 кадетов. Акцент будет сделан на обучение информационным технологиям, сообщает ведомство.

Здесь напомнили, что президентское кадетское училище создаётся в регионе по поручению главы государства Владимира Путина. Строительство началось в декабре 2018 года. Оно ведётся силами структур министерства обороны России. "Региональные власти возьмут на себя работы по благоустройству прилегающей к училищу территории и созданию необходимой транспортной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Архитектурный стиль кемеровского училища - хайтек. На первом этапе строятся учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, плац для построения кадетов, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, полоса препятствий, крытый спорткомплекс, стадион с трибунами на 900 мест и 10 открытых спортивных площадок.

На втором этапе строительства будут возведены два спальных корпуса на 480 учащихся, спортивный комплекс с ледовым катком и бассейном на 40 человек в смену, крытая автостоянка.