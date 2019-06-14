Защитить Германию: США подготовили новые санкции против "Северного потока-2"
  
Случайные кристаллы: ученые выяснили происхождение странных алмазов с вулкана Толбанчик
   
Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.06.19 17:16

Суд оштрафовал капитана украинского судна, задержанного у берега Крыма

© РИА Новости. ФСБ РФ
14 июня. Interfax-Russia.ru - Балаклавский районный суд Севастополя огласил в пятницу приговор капитану задержанного год назад за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Новицкого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Орлова.

С учетом срока содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года суд постановил "полностью освободить его от отбывания назначенного наказания".

Таким образом он освобожден от уплаты штрафа, пояснили агентству в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде Новицкого отменена, гражданский иск прокурора Севастополя в защиту интересов РФ удовлетворен.

"Взыскать с Новицкого в пользу государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, - 439 334 рубля 50 копеек", - огласила судья.

Сам Новицкий отказался общаться с журналистами.

Как сообщила ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, судебное заседание прошло раньше намеченного срока "благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами".

До оглашения приговора Новицкий находился в Крыму под подпиской о невыезде и жил в съемной квартире.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано у побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК.

Экипаж "ЯМК-0041" покинул Крым осенью прошлого года в результате обмена на моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд" (порт приписки - Керчь).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.06.19 15:59
В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 прямо не указано на ошибки пилотов
.
  14.06.19 15:08
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу сестер Хачатурян
.
  14.06.19 12:43
Более пяти тысяч машин без номеров эвакуировано на спецстоянки с 2017 года
.
  14.06.19 12:16
Журналист Голунов будет настаивать на отмене судебного решения о его домашнем аресте
.
  14.06.19 10:36
Москвичей предупредили о грозе с градом
.
  14.06.19 09:48
В музее Победы на Поклонной горе 22 июня в знак памяти зажгут 1418 свечей
.
  14.06.19 09:19
Ливни с грозами пройдут в Москве после полудня
.
  14.06.19 08:54
Число кандидатов в депутаты Мосгордумы превысило 150
.
  14.06.19 08:50
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин
.
  13.06.19 18:01
Мосгорсуд признал законным наказание для Мамаева и Кокорина по делу о драках и хулиганстве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket