Суд оштрафовал капитана украинского судна, задержанного у берега Крыма

14.06.19 17:16

© РИА Новости. ФСБ РФ

14 июня. Interfax-Russia.ru - Балаклавский районный суд Севастополя огласил в пятницу приговор капитану задержанного год назад за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Новицкого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Орлова.

С учетом срока содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года суд постановил "полностью освободить его от отбывания назначенного наказания".

Таким образом он освобожден от уплаты штрафа, пояснили агентству в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде Новицкого отменена, гражданский иск прокурора Севастополя в защиту интересов РФ удовлетворен.

"Взыскать с Новицкого в пользу государства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, - 439 334 рубля 50 копеек", - огласила судья.

Сам Новицкий отказался общаться с журналистами.

Как сообщила ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, судебное заседание прошло раньше намеченного срока "благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами".

До оглашения приговора Новицкий находился в Крыму под подпиской о невыезде и жил в съемной квартире.

Украинское судно "ЯМК-0041" было задержано у побережья Крыма за незаконный промысел рыбы в мае 2018 года. На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК.

Экипаж "ЯМК-0041" покинул Крым осенью прошлого года в результате обмена на моряков задержанного украинскими пограничниками в Азовском море судна "Норд" (порт приписки - Керчь).