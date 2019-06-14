Системы аварийного SSJ-100 работали штатно - Мантуров

14.06.19 17:34

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

14 июня. Interfax-Russia.ru - Командир самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в аэропорт "Шереметьево", поскольку системы самолета работали штатно, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя предварительный отчет МАК о расследовании катастрофы 5 мая.

"Могу сказать, что предварительный отчет (...) подтверждает то, что касается техники: непосредственно системы работали в штатном режиме - за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет, когда отключился автопилот. Но при этом система настолько четко сработала и предоставила возможность пилоту при работающих системах дальше осуществлять полет", - сказал Мантуров журналистам в пятницу.

"И можно было продолжать полет по маршруту, либо находиться в зоне для выработки топлива для последующей посадки - но пилот принял такое решение. Это всегда решение пилота", - подчеркнул министр.

По его словам, анализ систем и агрегатов самолета показал, что и посадка происходила в штатном режиме.

"Момент посадки - самолет рассчитан на нагрузку в 3.7g, и первое касание произошло с нагрузкой в 2,5g, второе касание - свыше нормы, заложенной в сертификате, и третья была фатальная, которая привела к последствиям катастрофы", - добавил Мантуров.

Работа по расследованию катастрофы будет продолжена, отметил он.

Предварительный отчет о катастрофе в "Шереметьево" МАК опубликовал ранее в пятницу. Однозначных выводов о причинах произошедшего в документе не представлено. Из отчета следует, что после удара молнии в SSJ-100 отключился автопилот и возникли неполадки связи - о других значимых проблемах техники не сообщается. Вместе с тем документ не содержит и прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин катастрофы. Оценку действиям экипажа в аварийном полете комиссии МАК еще предстоит дать: для этого планируется провести эксперименты на полнопилотажном тренажере.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.