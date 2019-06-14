Защитить Германию: США подготовили новые санкции против "Северного потока-2"
  
Случайные кристаллы: ученые выяснили происхождение странных алмазов с вулкана Толбанчик
   
Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
14.06.19 17:50

Ущерб от уголовных преступлений за год вырос до 210 млрд рублей - СКР

© РИА Новости. Михаил Мордасов
14 июня. Interfax-Russia.ru - Ущерб от уголовной преступности в России превысил в прошлом году 200 млрд рублей, более половины удалось возместить, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В 2018 году следователи СК по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей, годом ранее эта сумма составляла 128 млрд рублей", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что в ходе предварительного следствия в прошлом году возмещен ущерб на сумму более 73 млрд рублей, наложен арест на имущество на сумму более 41 млрд рублей.

Такие данные, по словам Петренко, были озвучены в ходе совещания руководителей правоохранительных органов, прошедшего с участием главы СК Александра Бастрыкина и Генерального прокурора Юрия Чайки.

"Одним из актуальных вопросов, связанных с восстановлением нарушенных прав потерпевшей стороны, является обеспечение безотлагательного возврата из-за рубежа принадлежащих РФ активов в виде имущества, ценных бумаг и денежных средств", - сказала представитель СК.

По данным СК, "установлены и доказаны многочисленные факты вывода за рубеж принадлежащих РФ активов".

"Однако длительность процедуры получения информации по запросам в компетентные органы иностранных государств не позволяет эффективно использовать механизм наложения ареста на имущество обвиняемых. В отдельных случаях компетентные органы ряда зарубежных государств отказывают российской стороне по формальным основаниям в удовлетворении запросов и ходатайств о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемых", - сказала Петренко.

В связи с этим, по ее словам, важной задачей правоохранительных органов является налаживание эффективного международного сотрудничества по вопросам ареста и возврата конфискованных активов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.06.19 15:59
В отчете МАК о катастрофе SSJ-100 прямо не указано на ошибки пилотов
.
  14.06.19 15:08
Адвокат сообщил о завершении следствия по делу сестер Хачатурян
.
  14.06.19 12:43
Более пяти тысяч машин без номеров эвакуировано на спецстоянки с 2017 года
.
  14.06.19 12:16
Журналист Голунов будет настаивать на отмене судебного решения о его домашнем аресте
.
  14.06.19 10:36
Москвичей предупредили о грозе с градом
.
  14.06.19 09:48
В музее Победы на Поклонной горе 22 июня в знак памяти зажгут 1418 свечей
.
  14.06.19 09:19
Ливни с грозами пройдут в Москве после полудня
.
  14.06.19 08:54
Число кандидатов в депутаты Мосгордумы превысило 150
.
  14.06.19 08:50
Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин
.
  13.06.19 18:01
Мосгорсуд признал законным наказание для Мамаева и Кокорина по делу о драках и хулиганстве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket