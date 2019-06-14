Ущерб от уголовных преступлений за год вырос до 210 млрд рублей - СКР

14.06.19 17:50

© РИА Новости. Михаил Мордасов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Ущерб от уголовной преступности в России превысил в прошлом году 200 млрд рублей, более половины удалось возместить, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В 2018 году следователи СК по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей, годом ранее эта сумма составляла 128 млрд рублей", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что в ходе предварительного следствия в прошлом году возмещен ущерб на сумму более 73 млрд рублей, наложен арест на имущество на сумму более 41 млрд рублей.

Такие данные, по словам Петренко, были озвучены в ходе совещания руководителей правоохранительных органов, прошедшего с участием главы СК Александра Бастрыкина и Генерального прокурора Юрия Чайки.

"Одним из актуальных вопросов, связанных с восстановлением нарушенных прав потерпевшей стороны, является обеспечение безотлагательного возврата из-за рубежа принадлежащих РФ активов в виде имущества, ценных бумаг и денежных средств", - сказала представитель СК.

По данным СК, "установлены и доказаны многочисленные факты вывода за рубеж принадлежащих РФ активов".

"Однако длительность процедуры получения информации по запросам в компетентные органы иностранных государств не позволяет эффективно использовать механизм наложения ареста на имущество обвиняемых. В отдельных случаях компетентные органы ряда зарубежных государств отказывают российской стороне по формальным основаниям в удовлетворении запросов и ходатайств о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемых", - сказала Петренко.

В связи с этим, по ее словам, важной задачей правоохранительных органов является налаживание эффективного международного сотрудничества по вопросам ареста и возврата конфискованных активов.