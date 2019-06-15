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15.06.19 12:32

Пензенский губернатор после массовой драки в Чемодановке призвал местных жителей разрешить все разногласия мирным путем

Фото penzainform.ru
15 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, прибывший накануне в село Чемодановка в связи с конфликтом между местными жителями и одной из этнических групп, пообещал оставаться на месте событий до нормализации обстановки.

"Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан. Другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - сказал Белозерцев, которого цитирует в субботу пресс-служба главы региона.

Он подчеркнул, что "произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать".

"Все мы - граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны. Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся",- заявил Белозерцев.

Глава региона назвал проблему "серьезной", и сказал, что взял ситуацию под личный контроль.

"Сформирован координационный штаб. Для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. Уже возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия", - отметил Белозерцев.

После схода губернатор посетил семью погибшего. Он сообщил, что все расходы по проведению траурных мероприятий власть возьмет на себя, а также окажет семье любую другую необходимую помощь.

Минувшей ночью состоялось заседание штаба. Были приняты решения по обеспечению общественного правопорядка и безопасности людей.

В свою очередь, пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина уточнила агентству, что второй пострадавший в драке в настоящее время находится в клинике. После проведенной операции врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 13 июня между жителями села Чемодановка, в котором проживает около 6 тыс. человек, произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался вечером 14 июня.

По информации местных СМИ, конфликт в Чемодановке разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу. В Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков. В селе находится губернатор и представители всех силовых ведомств региона.

Следственное управление СК РФ по Пензенской области сообщило в субботу, что в полицию поселка Чемодановка, где накануне произошла массовая драка и погиб мужчина, были доставлены 174 человека; по итогам следственных мероприятий задержаны трое.

Уголовное дело, заведенное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), переквалифицировано на п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), говорится в сообщении.

По данным следствия, менее чем за сутки с момента передачи уголовного дела в СУ СКР региона, 21 человек был допрошен в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз.

"Это позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта", - отмечается в пресс-релизе.

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