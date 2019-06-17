Брянский губернатор возглавил список кандидатов от ЕР на выборах в региональную думу

17.06.19 10:43

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 июня. Interfax-Russia.ru - В первую тройку кандидатов от "Единой России" в депутаты Брянской областной думы на выборах 8 сентября вошли губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Владимир Попков и депутат Брянского райсовета Людмила Журавлева, сообщается на сайте реготделения ЕР по итогам прошедшей в воскресенье партийной конференции.

Отмечается, что всего в списке кандидатов для участия в сентябрьских выборах по единому областному избирательному округу 90 человек. Утверждены 30 одномандатников.

В Брянской области 8 сентября 2019 года пройдут выборы депутатов Брянской областной думы, Брянского горсовета, а также кампания по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будут замещены порядка 3 тыс. депутатских мандатов.