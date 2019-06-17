Вопрос закрыт: турецкий президент ожидает поставки С-400 в июле
  
Массовые беспорядки: конфликт в пензенском селе привел к гибели человека
   
Вожделенное кресло: к участию в выборах главы Сахалинской области заявилось уже 6 кандидатов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
17.06.19 13:11

Путину докложили о ситуации в пензенской Чемодановке, где произошла массовая драка

© РИА Новости. Алексей Дружинин
17 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с массовой дракой в селе Чемодановка в Пензенской области, причины должны устанавливать правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю о ситуации в Чемодановке и имело ли место там иностранное вмешательство.

При этом Песков не стал строить предположения о причинах произошедшего. "Что касается причин произошедшего, то, наверное, здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам", - сказал пресс-секретарь.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров потребовал максимально быстро стабилизировать ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка.

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует слова полпреда, сказанные на совещании в Пензе, его пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что Комаров поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.

Кроме того, Комаров потребовал от властей области в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

"По словам полпреда, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия, и максимально быстро стабилизировать ситуацию", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев сообщил полпреду о принимаемых оперативных мерах.

"Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку", - приводятся в сообщении слова Белозерцева

Глава региона уточнил, что 17-18 июня в Чемодановке во время приема в прокуратуре жители села смогут озвучить свои основные проблемы.

Помимо этого, будет проведена проверка деятельности органов власти в селе, по итогам которой "будут сделаны соответствующие выводы".

Как сообщалось, 13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживают 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.06.19 17:21
В столичной полиции опровергли информацию о массовом увольнении сотрудников УВД Западного округа
.
  17.06.19 15:13
Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын
.
  17.06.19 15:03
Актёр Соколов официально выдвинулся кандидатом в депутаты МГД в округе, где выдвигалась Федермессер
.
  17.06.19 15:00
В Музеи Рублева и РПЦ не могут найти компромисс в вопросе судьбы Спасо-Андроникова монастыря
.
  17.06.19 14:33
Мосгорсуд через неделю проверит законность продления ареста экс-министра Абызова
.
  17.06.19 14:31
Суд отменил решение об аресте недвижимости семьи одного из фигурантов "дела Абызова"
.
  17.06.19 13:56
Более 250 экскурсий провели по московскому метро с начала года
.
  17.06.19 13:41
Аэропорт "Домодедово" начал использовать "алкорамки" для проверки сотрудников
.
  17.06.19 12:45
Более 24 тыс. москвичей будут получать результаты анализов по электронной почте
.
  17.06.19 12:25
Суд завершил банкротство туркомпании "Южный крест трэвел"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket