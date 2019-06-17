|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.06.19 13:11
Путину докложили о ситуации в пензенской Чемодановке, где произошла массовая драка
"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", - сказал Песков журналистам на вопрос, известно ли Кремлю о ситуации в Чемодановке и имело ли место там иностранное вмешательство.
При этом Песков не стал строить предположения о причинах произошедшего. "Что касается причин произошедшего, то, наверное, здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам", - сказал пресс-секретарь.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров потребовал максимально быстро стабилизировать ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка.
"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует слова полпреда, сказанные на совещании в Пензе, его пресс-служба.
В пресс-релизе отмечается, что Комаров поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.
Кроме того, Комаров потребовал от властей области в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.
"По словам полпреда, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия, и максимально быстро стабилизировать ситуацию", - говорится в пресс-релизе.
В свою очередь губернатор Иван Белозерцев сообщил полпреду о принимаемых оперативных мерах.
"Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку", - приводятся в сообщении слова Белозерцева
Глава региона уточнил, что 17-18 июня в Чемодановке во время приема в прокуратуре жители села смогут озвучить свои основные проблемы.
Помимо этого, будет проведена проверка деятельности органов власти в селе, по итогам которой "будут сделаны соответствующие выводы".
Как сообщалось, 13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.
По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.
В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.
По данным на 1 июня, в Чемодановке проживают 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket