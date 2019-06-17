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17.06.19 11:06
Большинство россиян поддерживают стремление несовершеннолетних устроиться на работу
Согласно результатам социологического исследования, главными преимуществами раннего выхода на рынок труда россияне считают финансовую независимость и приобщение к труду.
В свою очередь, 16 % сограждан не поддерживают такую практику, отмечают в ВЦИОМ.
Одним из аргументов данной категории респондентов является мнение, что работодатели нарушают трудовое законодательство.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 13 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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